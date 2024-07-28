Mars’ta yaşam izleri

NASA, Perseverance keşif aracının Mars'ta yaşam belirtisi olabilecek işaretler bulduğunu açıkladı. Bulguları üzerinde çalışan bilim insanları, milyarlarca yıl önce mikrobik yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine dair işaretler taşıyan bir kaya tespit etti.
1 metre boyunda 60 santimetre enindeki kayanın eski yaşam tanımına uyan izler taşıdığını gösterdi. Kayanın, gezgin tarafından keşfedilen alanda milyarlarca yıl önce akan su bulunduğu anlaşıldı.
Bulunan kayanın yaşam formları tarafından oluşturulan kimyasal izler ve yapılar sergilediği tespit edildi.