Eski koca dehşet saçtı!

Hatay'da yaşayan ve asrın felaketinin ardından Muğla'ya yerleşen Hüsne Topal (39), eski eşi Hacı Ömer Alçı (40) ile 3 yıl önce ayrıldı. 2 kızıyla birlikte yaşamını gurbette sürdürmeye devam etti.

Yıllar sonra eski eşi Hacı Ömer Alçı, Topal'ın evine geldi. Aralarında tartışma çıktı. Alçı, eski eşi Topal'ı tabancayla 7 kurşunla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Topal'ı hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüsne Topal, kurtarılamadı. Katil zanlısı Hacı Ömer Alçı, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Topal'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Topal'ın akrabası olan Nazmi Güler, "Oğlu yüzünden sürekli sorunlar yaşıyorlardı" dedi.