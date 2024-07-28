SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Eski koca dehşet saçtı!

Hüsne Topal’a, 3 yıl önce boşandığı eşi Hacı Ömer Alçı tarafından sokak ortasında 7 kurşun sıkıldı. Hastaneye kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Eski koca dehşet saçtı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hatay'da yaşayan ve asrın felaketinin ardından Muğla'ya yerleşen Hüsne Topal (39), eski eşi Hacı Ömer Alçı (40) ile 3 yıl önce ayrıldı. 2 kızıyla birlikte yaşamını gurbette sürdürmeye devam etti.

Yıllar sonra eski eşi Hacı Ömer Alçı, Topal'ın evine geldi. Aralarında tartışma çıktı. Alçı, eski eşi Topal'ı tabancayla 7 kurşunla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Topal'ı hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüsne Topal, kurtarılamadı. Katil zanlısı Hacı Ömer Alçı, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Topal'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Topal'ın akrabası olan Nazmi Güler, "Oğlu yüzünden sürekli sorunlar yaşıyorlardı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazze’de soykırım, ABD’de ’Kongre’n kafa, Paris’te sapkınlık... Küreselcilerin ’Olimpiyat’ ruhu: İpleri siyonist barbarların elinde
Emeklilere indirim fırsatı: Hangi alanda imkan var? Listeye neler eklendi? Nasıl yararlanılacak?
Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail Lübnan Hizbullahı’nı hedef aldı: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız
Yakınına bakana 9 bin 77 TL: Kim, nasıl başvuruyor? 3 şart var!
Başkan Erdoğan’dan Rize’deki STK buluşmasında ABD’ye tepki Abbas’a sitem: Davet ettik gelmedi
Üniversite tercihleri başladı! Birçok okul kesenin ağzını açtı: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Memura toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi
Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
TBMM’den ABD’ye Netanyahu tezkeresi: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
Tezkere TBMM’de kabul edildi: 2 yıl Somali’deyiz
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
Dünya Fransa’daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları’nın açılışında Hz. İsa’ya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler
Son dakika: İsrail ’güvenli’ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı
İtalya’dan Galatasaray’a tam 35 milyon euro! Yıldızlara talip yağıyor
LGBT propagandası yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı!
SON DAKİKA