750 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: Çobanın üzerine 7 lüks otomobil!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Şebekenin yediemin otoparklarında uzun süre tutulan lüks otomobilleri çalmak için İcra Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirlendi. Sözde otomobili icradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin, aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi.

İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI...

Çalıntı araçların işlemlerinin yapıldığı İcra Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan O.K. gözaltına alındı. O.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan baskında gözaltına alınanların 7'sinın adliyelerde zabıt katipleri, Noter çalışanları ve Noter Başkatipleri olduğu öğrenildi.

Örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu belirtildi. Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan çobanlık yapan H.I.'nın, üzerine 7 tane lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. H.I.'nın sahibi olduğu araçların markasını bile bilmediği ortaya çıktı. Şebekenin çaldığı otomobiller içinde İranlı iş insanı Reza Zarrab adına kayıtlı lüks bir otomobilin de bulunduğu öğrenildi.