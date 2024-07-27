Trabzon’da yoğun sağanak hayatı alt üst etti | Karadeniz Sahil yolu kapandı! Ekipler bölgede

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için yaptığı uyarı bildirisi şu şekildeydi:

27.07.2024 Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.