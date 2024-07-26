Mersin’de ayrılık katliamı

Tüyler ürperten olay, dün saat 01.30 sıralarında Mersin Toroslar'a bağlı Darısekisi Mahallesi'nde yaşandı. 52 yaşındaki Musa Özel, boşanma aşamasında olduğu 21 yaşındaki eşi Fatma Özel, kayınpederi İbrahim Avcı (56) ve kayınvalidesi Elif Avcı (54) ile bir araya geldiği sırada tartışma çıktı. Özel, tabanca ile eşi, kayınpederi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Özel ve İbrahim Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Avcı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katliam yapan Musa Özel ise olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.