Malatyalı depremzede aile lokantada 1 milyon 200 bin liralık altın unuttu

Malatya'ya gitmek için yola çıkan 4 kişilik depremzede aile, geçen salı sabah Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir lokantada mola verdi. Çorba içen aile, yola çıkarken yanlarında getirdikleri çocuk çantasını lokantada unuttu.

Lokantada garson olarak çalışan üniversiteli Yusuf Eren (21) masanın kenarında çantayı fark etti. Eren ve mesai arkadaşlarının birlikte açtığı çantadaki poşetten çok sayıda altın çıktı. Eren'in haber verdiği iş yeri sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. 2 saat sonra Ankara'ya ulaşan aile, çantalarının olmadığını fark edip polise haber verdi. Bolu'ya dönerek lokantaya giden aile, 1 milyon 200 bin TL değerindeki altın olan çantayı polis eşliğinde teslim aldı.