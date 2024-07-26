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Malatyalı depremzede aile lokantada 1 milyon 200 bin liralık altın unuttu

Malatyalı depremzede aile, şehirler arası yolculuk sırasında Bolu’da durdu. Lokantada çorba içtikten sonra içerisinde 1 milyon 200 bin TL değerinde altın olan çocuk çantasını unuttu. 2 saat sonra Ankara’da durumu fark eden aile, Bolu’ya geri dönüp altınlarına kavuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Malatyalı depremzede aile lokantada 1 milyon 200 bin liralık altın unuttu

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Malatya'ya gitmek için yola çıkan 4 kişilik depremzede aile, geçen salı sabah Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir lokantada mola verdi. Çorba içen aile, yola çıkarken yanlarında getirdikleri çocuk çantasını lokantada unuttu.

Lokantada garson olarak çalışan üniversiteli Yusuf Eren (21) masanın kenarında çantayı fark etti. Eren ve mesai arkadaşlarının birlikte açtığı çantadaki poşetten çok sayıda altın çıktı. Eren'in haber verdiği iş yeri sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. 2 saat sonra Ankara'ya ulaşan aile, çantalarının olmadığını fark edip polise haber verdi. Bolu'ya dönerek lokantaya giden aile, 1 milyon 200 bin TL değerindeki altın olan çantayı polis eşliğinde teslim aldı.

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