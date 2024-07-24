Meğerse üstün zekalıymışsınız! Dahi olduğunuzun işareti ortaya çıktı!

8. Başkalarının Ne Düşündüğünü Hissedebilirsiniz
Bu, sizin psişik olduğunuz anlamına gelmez, ancak bazı işaretler var. Birisiyle konuşurken doğru kelimeyi bulamadığında veya cümlesini bitirmekte zorlandığında ve siz onlar için bitirdiğinizde, bu bir dahi olabileceğinizin işaretidir. Duygusal zeka, olağanüstü zihinsel zeka belirtisidir.
7. Kendinizi Mükemmel Kontrol Edebiliyorsunuz
İçgüdülerinizi kontrol etme yeteneği, insanları hayvanlardan ayıran bir özelliktir. Dahiler bu konuda daha ileri giderek her türlü içgüdüyü kontrol edebilir. Eğer duygularınızla sarsılmadan plan yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirseniz, düşündüğünüzden daha zeki olabilirsiniz.
6. Gözleriniz Mavi
Mavi gözler, derin ve samimi bir görünüme sahiptir. Amerikalı bilim insanları uzun süredir mavi gözlerin doğasına ilgi duymaktadır ve birçok bilim insanı mavi gözlerin doğal bir üstün zeka işareti olduğuna inanmaktadır. Mavi gözlü insanların, kendilerini ayarlama gerektiren aktivitelerde daha başarılı olduğu bulunmuştur.
5. Çikolata Sever Misiniz?
Evet, bu da sizin zeki olduğunuzu gösteren bir işaret olabilir. Dr. Franz H. Messerli, çikolata tüketimi ile Nobel ödülü kazananların sayısı arasında bir bağlantı kurmaya çalışmış ve çalışmasını New England Journal of Medicine'de yayınlamıştır. Araştırma, çikolata ve peynirin vatanı olan İsviçre'nin bu sıralamada çok yüksek bir yerde olduğunu göstermektedir. Çikolata, bilinen bir zihinsel aktivite güçlendiricisidir ve sağlıklı miktarlarda tüketildiğinde zihinsel performansınızı artırabilir.
4. Kendinizi Kusursuz Kontrol Edebilirsiniz
Zeka, sadece bilgi veya entelektüel yeteneklerle sınırlı değildir; aynı zamanda duygusal zekayı ve kendini kontrol edebilme yeteneğini de içerir. Eğer kendinizi her durumda kontrol altında tutabiliyor ve güdülerinize yenik düşmüyorsanız, bu, yüksek bir zeka seviyesine işaret edebilir. Yale, Princeton, Minnesota Üniversitesi ve diğer bazı eğitim kurumlarından bilim insanları, insanların kendilerini ne kadar iyi kontrol edebildiklerini test etmişler ve sonuçlar, kendini kontrol edebilme yeteneğinin zeka ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir.