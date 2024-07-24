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Meğerse üstün zekalıymışsınız! Dahi olduğunuzun işareti ortaya çıktı!

YouTube'daki BRIGHT SIDE kanalı, ilgi çekici bir araştırma gerçekleştirdi ve hepimizin zaman zaman kendini düşük hissettiği ya da yeteneklerinden şüphe ettiği anlar olabileceğini vurguladı. Özellikle okul yıllarında matematikle zorlananlar, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Aslında, düşündüğünüzden çok daha zekisiniz. BRIGHT SIDE'ın sunduğu bu araştırmada, genellikle göz ardı edilen veya tuhaf olarak nitelendirilen zeka belirtileri bilimsel olarak ele alındı. Bu belirtiler, kişisel zeka seviyenizin daha önce fark etmediğiniz yönlerini ortaya koyabilir ve kendiniz hakkındaki algınızı değiştirebilir. Araştırma, zeka potansiyelinizi keşfetmenize ve kendinize olan güveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 10:06 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 10:06
Meğerse üstün zekalıymışsınız! Dahi olduğunuzun işareti ortaya çıktı!

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Hepimiz bazen kendimizi yetersiz hissedebilir ve yeteneklerimize şüpheyle yaklaşabiliriz. Eğer okul döneminde matematik gibi derslerle aranız iyi değilse, bu durumu yaşayan tek kişi olmadığınızı bilin. Ancak Bright Side'dan gelen iyi bir haber var: Gerçekte kendinizi sandığınızdan çok daha zeki olabilirsiniz. Bilimsel olarak desteklenen ve çoğu zaman göz ardı edilen ya da garipsediğiniz zeka işaretlerini sizler için sıraladık.

10. Ne Kadar Az Bildiğinizi Fark Ediyorsunuz

Kulağa çelişkili gibi gelse de, gerçek bir dahi ne kadar az şey bildiğini rahatlıkla kabul eder. Belki kelimelerle oynamakta doğal olarak yeteneklisinizdir veya müzik konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahipsinizdir, ama fizikte başarısız olabilirsiniz. Ayrıca, uzmanlık alanınızda bile keşfetmeniz gereken bazı kavramlar olabilir. Eğer bir konuda "bilmiyorum" diyebiliyorsanız ve sonra deli gibi Google'da arama yapmak yerine bu cevabı veriyorsanız, bu sizi zeki bir insan yapar.

9. Her Gün Aynı Kıyafetleri Giyiyorsunuz

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sürekli aynı gri tişörtle görülmesine hiç dikkat ettiniz mi? Onun stil danışmanı olacak parası olmadığını düşünmüyoruz. Dahilerin genellikle zihinsel kapasitelerini daha önemli şeyler için sakladıkları ve günlük rutinlerinde sadelik yarattıkları bilinir. Moda tasarımcısı veya Lady Gaga değilseniz, moda ile ilgilenmemek içsel dehanızı uyandırabilir.

8. Başkalarının Ne Düşündüğünü Hissedebilirsiniz

Bu, sizin psişik olduğunuz anlamına gelmez, ancak bazı işaretler var. Birisiyle konuşurken doğru kelimeyi bulamadığında veya cümlesini bitirmekte zorlandığında ve siz onlar için bitirdiğinizde, bu bir dahi olabileceğinizin işaretidir. Duygusal zeka, olağanüstü zihinsel zeka belirtisidir.

7. Kendinizi Mükemmel Kontrol Edebiliyorsunuz

İçgüdülerinizi kontrol etme yeteneği, insanları hayvanlardan ayıran bir özelliktir. Dahiler bu konuda daha ileri giderek her türlü içgüdüyü kontrol edebilir. Eğer duygularınızla sarsılmadan plan yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirseniz, düşündüğünüzden daha zeki olabilirsiniz.

6. Gözleriniz Mavi

Mavi gözler, derin ve samimi bir görünüme sahiptir. Amerikalı bilim insanları uzun süredir mavi gözlerin doğasına ilgi duymaktadır ve birçok bilim insanı mavi gözlerin doğal bir üstün zeka işareti olduğuna inanmaktadır. Mavi gözlü insanların, kendilerini ayarlama gerektiren aktivitelerde daha başarılı olduğu bulunmuştur.

5. Çikolata Sever Misiniz?

Evet, bu da sizin zeki olduğunuzu gösteren bir işaret olabilir. Dr. Franz H. Messerli, çikolata tüketimi ile Nobel ödülü kazananların sayısı arasında bir bağlantı kurmaya çalışmış ve çalışmasını New England Journal of Medicine'de yayınlamıştır. Araştırma, çikolata ve peynirin vatanı olan İsviçre'nin bu sıralamada çok yüksek bir yerde olduğunu göstermektedir. Çikolata, bilinen bir zihinsel aktivite güçlendiricisidir ve sağlıklı miktarlarda tüketildiğinde zihinsel performansınızı artırabilir.

4. Kendinizi Kusursuz Kontrol Edebilirsiniz

Zeka, sadece bilgi veya entelektüel yeteneklerle sınırlı değildir; aynı zamanda duygusal zekayı ve kendini kontrol edebilme yeteneğini de içerir. Eğer kendinizi her durumda kontrol altında tutabiliyor ve güdülerinize yenik düşmüyorsanız, bu, yüksek bir zeka seviyesine işaret edebilir. Yale, Princeton, Minnesota Üniversitesi ve diğer bazı eğitim kurumlarından bilim insanları, insanların kendilerini ne kadar iyi kontrol edebildiklerini test etmişler ve sonuçlar, kendini kontrol edebilme yeteneğinin zeka ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir.

3. Kendinizle Konuşuyorsunuz

Kendi kendine konuşmak, çoğu zaman çılgınlık işareti olarak görülse de, aslında zeka belirtisi olabilir. Psikolog Daniel Swigley ve Gary Lupyan'ın yaptığı çalışma, iyi yönlendirilmiş iç konuşmaların düşünceleri organize etmeye ve anlamsız düşüncelerden önemli olanları ayırmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Kendi sesinizi duymak, kendinizi daha iyi anlamanıza ve hatta bazı durumlarda Einstein gibi zeki insanların büyük fikirler üretmesine yardımcı olmuş olabilir.

2. Arka Planda Herhangi Bir Gürültüye Tahammül Edemezsiniz

Eğer arka plandaki gürültüleri tolere edemiyorsanız, bu, sadece sinirli olduğunuz anlamına gelmez; aynı zamanda zeki olabileceğinizi de gösterebilir. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, zeki insanların önemli meselelere odaklanmalarını engellediği için arka plandaki her türlü gürültüden hoşlanmadıklarını ortaya koymuştur. Ünlü yazar Marcel Proust ve bilim insanı Charles Darwin gibi isimler çalışma alanlarını ses geçirmez hale getirmeye çalışmışlardır.

1. Dağınık Bir El Yazınız Var

Dağınık el yazısı, yaratıcı bir kişiliğin belirtisi olabilir ve araştırmalar, bu tür kişiliklerin yaratıcı süreçler için "yakıt" görevi gördüğünü öne sürmektedir. Psychological Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, dağınık yazının yaratıcı insanlarda yaygın olduğunu göstermiştir.

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