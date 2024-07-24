Hasan Kalyoncu Camii’nde çocuklar hem eğleniyor hem de Kur’an-ı Kerim öğreniyor! Çadır kurup kamp yaptılar: Kalyon Vakfı’na teşekkür

Hem Kur'an hem de beceri öğreniyorlar

İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi'ndeki Hasan Kalyoncu Camii 'nde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar hem eğitim alıyor hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

HASAN AMCA ÇOCUK BAKKALI Caminin içerisinde bulunan Hasan Amca Çocuk Bakkalı adlı bu dolabın içerisinde çikolatalar var ve çocuklar burada istedikleri çikolataları alabiliyor. Hasan Kalyoncu Camii İmam Hatibi Fatih Turanşah, eğitimi eğlence hale getirmenin, çocukları mutlu ettiğini söyledi.





KALYON VAKFI'NA TEŞEKKÜR



Turanşah, "Kalyon Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Biz yaz Kur'an kurslarında da farklı etkinlikler yapılabilirliğini ortaya koymak için daha keyifli hale getirmek için eğitimi çocuklarımıza nasıl çadır kurulur, bir kampta nelere ihtiyaç var, onları öğrenmeleri için davet ettik normalde kursumuz sabah saatlerinde. Ama akşam aileleriyle birlikte buraya geldiler." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin ardından cami avlusunda da çocuklar için sosyal aktiviteler düzenleniyor. Düzenlenen aktiviteler ile çocuklar, doyasıya eğleniyor.