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Hasan Kalyoncu Camii'nde çocuklar hem eğleniyor hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyor! Çadır kurup kamp yaptılar: Kalyon Vakfı'na teşekkür

Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii düzenlediği çeşitli etkinliklerle çocukları Kur'an-ı Kerim'e teşvik ediyor. Camiye Kur'an eğitimi almaya gelen çocuklar çadır kurup kamp yaptı. İmam Fatih Turanşah, Kalyon Vakfı'na teşekkür ederek "Biz yaz Kur'an kurslarında da farklı etkinlikler yapılabilirliğini ortaya koymak için daha keyifli hale getirmek için eğitimi çocuklarımıza nasıl çadır kurulur, bir kampta nelere ihtiyaç var, onları öğrenmeleri için davet ettik normalde kursumuz sabah saatlerinde. Ama akşam aileleriyle birlikte buraya geldiler" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 14:52 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 14:56
Hasan Kalyoncu Camii’nde çocuklar hem eğleniyor hem de Kur’an-ı Kerim öğreniyor! Çadır kurup kamp yaptılar: Kalyon Vakfı’na teşekkür

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İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi'ndeki Hasan Kalyoncu Camii'nde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar hem eğitim alıyor hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Hem Kur'an hem de beceri öğreniyorlar

Kursiyer öğrencilere, çeşitli ikramlar da sunuluyor.



HASAN AMCA ÇOCUK BAKKALI

Caminin içerisinde bulunan Hasan Amca Çocuk Bakkalı adlı bu dolabın içerisinde çikolatalar var ve çocuklar burada istedikleri çikolataları alabiliyor.

Hasan Kalyoncu Camii İmam Hatibi Fatih Turanşah, eğitimi eğlence hale getirmenin, çocukları mutlu ettiğini söyledi.



KALYON VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Turanşah, "Kalyon Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Biz yaz Kur'an kurslarında da farklı etkinlikler yapılabilirliğini ortaya koymak için daha keyifli hale getirmek için eğitimi çocuklarımıza nasıl çadır kurulur, bir kampta nelere ihtiyaç var, onları öğrenmeleri için davet ettik normalde kursumuz sabah saatlerinde. Ama akşam aileleriyle birlikte buraya geldiler." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin ardından cami avlusunda da çocuklar için sosyal aktiviteler düzenleniyor. Düzenlenen aktiviteler ile çocuklar, doyasıya eğleniyor.




"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK SEVEREK GELİYOR"

Çocuklar kursta, çeşitli beceriler de kazanıyor.

Konu ile ilgili konuşan bir veli, "Çocuklarımız geliyor sabahtan, hocamız dualarını öğretiyor. Çocuklarımız da gayet güzel eğleniyorlar. Özellikle çok mutlular. Biz bu etkinliklerden dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok severek geliyor. Baskı olmadan, çok mutlu bir şekilde hatta kendi okullarıyla kıyasladıklarında biz camiye gitmek istiyoruz diyorlar. Yani bu da aile olarak bizim için tabii ki çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

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