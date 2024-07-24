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Eş'siz işkence! Boynundan ve ayalarından bağlayıp acı çekişini izledi!

Soner Başkan, eşi Melek’i darbedip boynu ve ayaklarından iple bağladı. KADES uygulaması üzerinden ihbarla olay yerine gelen ekipler, caniyi yakaladı. İfadesi ise şoka uğrattı: Bana ‘çingene’ dedi. Karşısında sigara yakarak acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Eş’siz işkence! Boynundan ve ayalarından bağlayıp acı çekişini izledi!

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Tüyler ürperten olay, Muğla Köyceğiz'de meydana geldi. Jandarma ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden 19 Temmuz'da gelen ihbarla harekete geçti. Adrese giden ekipler, Melek Başkan'ı (71) evin salonunda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Başkan, eşi Soner Başkan'dan (50) şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Başkan, tutuklandı. Başkan, evdeyken eşinin ilaçlarını sakladığını gördüğünü belirtti. "İlaçlarımı vermesini istedim. 'Çingene' diyerek hakaret etti. İlaçlarımı vermemekte direndi. Sinirlendim. Melek'in yüzüne 3 defa tokat attım. Evin alt katındaki salon bölümündeki kanepenin üzerine oturtup içinde bulunan ip ve kabloları birleştirerek boynundan ve ayaklarından bağladım. İpleri kaçmaması için bir kısmını para kasasına diğer kısmını ise üst kat merdivenlerine bağladım. Sigara yakarak acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim" dedi.
Zanlı, "Eşim beni çok bunalttı. Pişman değilim" dedi.

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