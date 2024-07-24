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Eski İYİ Parti'li iş adamının yasak aşk skandalında yeni gelişme! DNA raporu gerçeği ortaya çıkardı! Komplo demişti

Önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın kendisinden 34 yaş küçük olan kadınla yaşadığı 'yasak aşk'tan olduğu iddia edilen bebekle ilgili Adli Tıp Raporu'ndan sonra son noktayı Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararı koydu. Başaran'ın Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu DNA testiyle kanıtlanırken Antalya 4. Aile Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar verdi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 15:33 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 15:33
Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşk skandalında yeni gelişme! DNA raporu gerçeği ortaya çıkardı! Komplo demişti

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Bölge siyaset dünyasında bomba etkisi yaratacak 'yasak aşk' belgelendi.

Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran'ın "komplo-siyasi itibar suikastı" diye nitelendirdiği yasak aşk olayının gerçek olduğu Adli Tıp Raporu'yla belgelenmişti.

Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet BaşaranÖnceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran

DNA RAPORU İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Başaran'ın 'yasak aşk' yaşadığı Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu Adli Tıp Raporu'yla ispatladı.

KOMPLO DEMİŞTİ
Başaran, kendisine o dönem İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz ile Elif Ş. isimli sevgilisinin 'komplo' kurduğu gerekçesiyle bu isimlere dava açmıştı.

Üzerindeki tüm iddiaları reddeden Başaran önce açtığı 'şantaj' davasını kaybetmişti. Başaran'ın iddialarının asılsız olduğunun kanıtlandığı davada sonunda Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında beraat kararı verilmişti.

Elif Ş. ve kızı.Elif Ş. ve kızı.



Yasak aşkını ve birlikte yaşadığı Elif Ş.'den olan D.M.Ş. isimli kız bebeğini reddeden Başaran, kaybettiği 'şantaj' davasından sonra ikinci şoku Adli Tıp Raporu ile yaşamıştı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sonunda Başaran ve bebek D.M.Ş.'den alınan örnekler birebir uyumlu çıkmış, 3 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan rapora göre ise Mehmet Başaran'ın, D.M.Ş.'nin "yüzde 99.99 babası olabileceği" belirtilmişti. Başaran "Adaletin kestiği parmak acımaz. Mahkemenin verdiği karar neyse ona uyacağım" demişti.



MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU
'Yasak aşk' skandalı sonrası Adli Tıp Raporu'yla hayatının şokunu yaşayan Başaran'a son darbeyi Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararı kayda geçti. Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Adli Tıp Raporu'nda özetle; küçük D.M.Ş'e ait DNA profili ile ihbar olunan anne Elif Ş. ve davalı Mehmet Başaran adlı şahıslara ait DNA profillerinin karşılaştırmasının yapıldığı, elde edilen sonuçlara göre Mehmet Başaran adlı şahsın yüze 99,99 ihtimalle D.M.Ş'in biyolojik babası olabileceğinin tespit edildiği bildirilmiştir" denildi.


DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİ
Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararında açılan babalık davasıyla ilgili olarak, "Dava, babalık davası olup, alınan ATK raporunda davalının davaya konu çocuğun babası olduğunun tespit edildiği, raporun tıbbi veriler esas alınarak düzenlenmiş olması nedeniyle denetime elverişli olduğu ve yeniden rapor alınmasının dosyaya bir yenilik katmayacağı değerlendirilmekle mevcut ATK raporu doğrultusunda dava ispatlandığından davanın kabulüne karar verilmiştir" denildi.

KARAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLECEK
Gerekçeli kararın 'hüküm' bölümünde ise Elif Ş.'nin davasının kabulü ile davalı Mehmet Başaran'ın, davaya konu çocuk D.M.Ş'in babası olduğunun tespiti ile aralarında soy bağının kurulmasına dair hükmün ilgili nüfus müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.

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