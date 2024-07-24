Bodrum’un yüksek fiyatından Yunan adalarına kaçan turist yine kurtulamadı | Peşlerinden gidiyorlar!

Bodrum'da astronomik fiyatlardan yakınıp komşunun da kapıda vize vermesiyle Yunan adaları ucuz diye buralara kaçan yerli turist yine kurtulamıyor. Yerli turistin Yunan adalarına gittiğini gören Bodrum, Marmaris ve Egeli işletmeciler de peşlerinden gitti. Türk pansiyon, otel, restoran işletmecileri de adalarda faaliyet göstermeye başladı..

PEŞLERİNDEN GİDİYORLAR

Adalarda çok sayıda Türkçe isimli tabelanın yanı sıra, garsonların da Türk olması dikkat çekiyor. Bodrumlu bir turizm işletmecisi "Daha bu yıl 2 işletmecinin kiralama yoluyla orada işletmecilik yapmaya başladığını biliyorum. Önce işletmecilikle başlayıp şartları sağlayınca satın alma yapmayı amaçlıyordu" dedi. Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) verilerine göre 2024'ün ilk 3 ayında Yunanistan'a giden turist sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 2 milyon 840 milyon oldu. 2023 yılının tamamında Türkiye'den Yunanistan'a 1 milyona yakın turist gitti. Sadece bayram döneminde Yunan adalarına giden turist sayısı 26 bini geçti.

Türk tatilciler bayramda feribotları doldurup Yunan adalarına akın etmişti. 26 bin tatilcinin bir bölümü karşılarında Bodrumlu turizmcileri buldu!