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Kültür ve sanata Manukyan engeli! Proje hayat geçirilemiyor

İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Galata'nın hemen altındaki Zürafa Sokak , Alageyik Sokak ve Kadem Sokak uzun yıllar boyunca genelevlerin mekânı oldu. İçerisinde birçok acı yaşanan bu korkunç yerler, 2022 yılında kültür ve sanat merkezi olması amacıyla yıkıldı. Ancak projelerde Manukyan ailesinin mülk sahibi olması nedeniyle bir ilerleme kaydedilemedi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 10:51 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 10:51
Kültür ve sanata Manukyan engeli! Proje hayat geçirilemiyor

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İstanbul'un en güzel yerlerinden biri Galata'nın hemen altındak Zürafa Sokak , Alageyik Sokak ve Kadem Sokak uzun yıllar boyunca genelevlerin mekânı oldu.

Genelevlerin ışıklı camekanlarını görenler, içeride ne acılar yaşandığını bilmediler.

Geçtiğimiz yıllarda Zürafa Sokak ve diğer yerlerdeki kadınların kaderi değişti.

Genelevler kapatıldı, Zürafa Sokak da kimsesizlerin mekânı oldu. Evlerin camları kırıldı, eşyaları yağmalandı. Bir çok evrak, hatıralar ısınmak isteyen evsizlerin yakacağı oldu.

Matild ManukyanMatild Manukyan

Beyoğlu Belediyesi atıl durumdaki Zürafa Sokak başta olmak üzere genelevlerin bulunduğu 3 sokağı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ne dahil etti. Evlerin büyük çoğunluğunun sahibi olan Matild Manukyan'ın mirasçıları da bu girişime onay verdi. Evlerin tamirat ve tadilat masraflarını karşılayacaklarını, projede yer almak istediklerini söyledi.

Manukyan'ın mirasçılarından Dora Çilingir, daha önce yaptığı açıklamada projede belediyenin düzenleyici olduğunu, sorumluluğunun mülk sahiplerinde olduğunu ifade etmişti.

Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta 2 yıldır çivi dahi çakılmadı. Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta 2 yıldır çivi dahi çakılmadı.

Dora Çilingir'in yaptığı açıklamanın üzerinden ise 1 yıl geçti ancak alanda her hangi bir çalışma başlatılmadı.

Yıkımın ve yapımının mülk sahiplerine ait olduğu projede bölgedeki birçok yapının sahibi olan Manukyan ailesi ise sessizliğini koruyor.



ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ
2 yıl önce yapılan yıkım çalışmalarında Çengiz Sokağı üzerinde 200 yıllık tarihi bir hamam ortaya çıkmıştı.



Tescil kararı bulunan ve aslına uygun şekilde değerlendirilmesi planlanan hamam da çürümeye terk edildi.

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