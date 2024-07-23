Kültür ve sanata Manukyan engeli! Proje hayat geçirilemiyor

Manukyan'ın mirasçılarından Dora Çilingir , daha önce yaptığı açıklamada projede belediyenin düzenleyici olduğunu, sorumluluğunun mülk sahiplerinde olduğunu ifade etmişti.

Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta 2 yıldır çivi dahi çakılmadı.

Dora Çilingir'in yaptığı açıklamanın üzerinden ise 1 yıl geçti ancak alanda her hangi bir çalışma başlatılmadı.



Yıkımın ve yapımının mülk sahiplerine ait olduğu projede bölgedeki birçok yapının sahibi olan Manukyan ailesi ise sessizliğini koruyor.