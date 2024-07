Sakarya Adapazarı'nda A.T. (36), boşandığı eşi T.C.T. (32) ile önceki gün sokak ortasında tartıştı. A.T., çocukların gözü önünde T.C.T.'yi darp etti. Korku dolu anlara şahit olan çocuklar, annelerine adeta siper oldu. Vatandaşlar engellemeye çalıştı. A.T., eski karısı T.C.T' ye, " Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye tehditler savurdu. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eski koca A.T.'yı gözaltına aldı.

