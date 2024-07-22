Sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye olacak mı? Bugün karar günü

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal meyda fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili MASAK raporundan 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve bugün değerlendirme yapılması bekleniyor. Dilan Polat için ise eksik evraklar tamamlandıktan sonra bugün değerlendirme yapılacak. Polat'ın tahliye edilebileceği ihtimali vurgulanıyor. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar verdi. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül'de de devam etmesi bekleniyor.