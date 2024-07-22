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Sıcaklık rekoru kırıldı: Türkiye'de aşırı sıcaklar alarm veriyor

Yaz geldi. Türkiye genelinde aşırı sıcaklar baş gösterdi. Termometreler 62 dereceyi geçti. Nem oranı yüzde 99’lara yükseldi. Bunalan vatandaş, geceyi uykusuz geçirdi. Neyse ki uzmanlar müjdeyi verdi: Salı günü yağmur geliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Sıcaklık rekoru kırıldı: Türkiye’de aşırı sıcaklar alarm veriyor

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Türkiye, yaz mevsiminin en sıcak ve en boğucu günlerini yaşadı. Sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle cadde ve sokaklardaki seyreklik göze çarptı. Sıcak hava ve nemden etkilenen vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalıştı. Bazı sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı.

SİS TEHLİKESİ
İstanbul ise nem oranı rekor kırdı. Sıcaklık 33 derece ve nem oranı yüzde 99'a çıktı. İzmir' de hissedilen hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, nem oranı %64 seviyelerinde seyretti. Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaştı. Ankara'da hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Antalya'da nem oranı yüzde 86'yı geçti, şehrin üzerini sis bulutu kapladı. Hatay'da sıcaklık 62,5 derece olarak ölçülürken, nem ise yüzde 90'a çıktı.

'SOKAĞA ÇIKMAYIN'
Öte yandan uzmanlar "Bu anormal nem oranları, herkes için zararlı. Nemden kaynaklanan mineral ve su kaybı tansiyonda ve vücut içi basınçta dengesizliklere yol açıyor. Baş dönmesi, bayılma hatta ani ölümlere bile sebep olabilir" uyarısında bulundu.

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritasını yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. Tam 20 kent için yağmur alarmı verdi.

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