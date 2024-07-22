Deniz ürünleri fiyat listesi tatilcileri yerinden zıplattı! Jumbo karides: 8 bin TL

Orta halli tatilcilerin tercihi Datça da 'yaz gitsin'e uydu. İlçede bir restoranın deniz ürünleri fiyat listesi tatilcileri yerinden zıplattı. Levreğin bin 500 liradan satıldığı mekanda fiyatlar 8 bin liraya kadar çıktı. Fahiş fiyatlar sosyal medyada, "Yerli turistin Yunanistan'ı neden tercih ettiği anlaşıldı" yorumlarına neden oldu.



BİR KRUVASAN 395 LİRA

Bodrum'daki fiyatlar yabancı turistleri de isyan ettirmeye başladı. Sosyal medyada paylaşıma sokulan videoda, bir işletmenin humuslu ve hindi fümeli bir sandviç için 380 TL istediği görülürken, kruvasana ise 395 TL'lik fiyat etiketi yerleştirildiği görülüyor.

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