Deniz Akkaya’nın öfkesi dinmiyor! Bu kez kendi ailesini ve eski eşini hedef aldı

Kızı 16 yaşındaki A.Ö'yle yaşadığı telefon tartışmasıyla başlayan ve her geçen büyüyen Deniz Akkaya'nın isyanı dün de sürdü. Akkaya, X hesabından paylaştığı satırlarda bu kez kendi babası ve teyzesiyle birlikte eski eşi Efe Efe Önbilgin'e ağır suçlamalarda bulundu.

"Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin aile mahkemeleri bu şerefsizlerin bana yapıştırmaya çalıştığı ahlaksızca uyuşturucu iftirasına, temelsiz ve hiçbir desteği olmayan dayanıksız bir iftira olarak ciddiye almadı" cümlesiyle başlayan açıklamalarıyla öfkesini dile getiren Akkaya paylaşımında şunları yazdı,

'ŞEREFSİZLER'

"Baba alkol tedavisi görecek, bu tedaviye cevap verdiğini ispatlayacak ve onuncu ayda bu sebeple mahkemeye çıkacak. Benim nasıl askeri bir disiplin ile yaşadığımı en iyi bilen şerefsiz babam, bu şerefsizlerle iş tuttu. Üstelik vde iğrenç yemekler yediren rezil teyzeme rağmen evet sebze et taşıyan kızına!! En son bu bedduayı ona ettim, şu an hastanede bebek bezine tuvaletini yapıyor takdiri ilahi her an her şey olabilir. Siz benim canımdan çok sevdiğim kızımdan vuracaksınız, o zaman sonuçlarına katlanacaksınız. Hiç beddua etmem ben, ama bir edersem o bedduanın önünde kimse duramaz.



'KIZIMIN BİTLERİ'

Benim kızım benim isteğim ile çocuk yuvasına gittiğinde kafası hiç olmadığı kadar bit kaynıyordu. 16 yaşında bir çocuğun kafasına bu kadar bit olur mu? Neymiş demek ki çok haklıymışım Bu bit konusu neden raporda yok?"