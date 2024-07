Baba dehşeti

Kayseri'de Osman Can Gündüz (16), arkadaşları ile birlikte otomobille gezerken kaldırımda yürüyen sevgilisi T.A.'nın (15) yanına gitti. Sohbet etti. Bu sırada yolda geçmekte olan genç kız T.A.'nın babası O.A, ikiliyi fark etti. Çılgına döndü. Gencin yanına doğru gitti. Bunun üzerine Osman Can Gündüz, kaçarak arkadaşlarının otomobiline bindi. O.A., kızı T.A.'yı yanına alarak kendi aracıyla Gündüz'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Osman Can Gündüz ve arkadaşlarının bulunduğu otomobili çarparak durdurdu. O.A, kızının erkek arkadaşı Gündüz'ü ateş etti. Olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gündüz'ü hastaneye kaldırdı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Ağır yaralanıp yoğun bakıma alınan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesinde hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis, olaydan sonra kızıyla birlikte kaçan katil zanlısı O.A'yı yakalamaya çalışıyor.