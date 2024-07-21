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Baba dehşeti

O.A, kızı T.A’yı Osman Can Gündüz’le birlikte görünce çıldırdı. Gündüz’e ateş açtı. Hastaneye kaldırılan genç, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Baba dehşeti

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Kayseri'de Osman Can Gündüz (16), arkadaşları ile birlikte otomobille gezerken kaldırımda yürüyen sevgilisi T.A.'nın (15) yanına gitti. Sohbet etti. Bu sırada yolda geçmekte olan genç kız T.A.'nın babası O.A, ikiliyi fark etti. Çılgına döndü. Gencin yanına doğru gitti. Bunun üzerine Osman Can Gündüz, kaçarak arkadaşlarının otomobiline bindi. O.A., kızı T.A.'yı yanına alarak kendi aracıyla Gündüz'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Osman Can Gündüz ve arkadaşlarının bulunduğu otomobili çarparak durdurdu. O.A, kızının erkek arkadaşı Gündüz'ü ateş etti. Olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gündüz'ü hastaneye kaldırdı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR
Ağır yaralanıp yoğun bakıma alınan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesinde hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis, olaydan sonra kızıyla birlikte kaçan katil zanlısı O.A'yı yakalamaya çalışıyor.

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