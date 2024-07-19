En baba sitem! Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’a dava açtı! | Davayı kaybedince size han levhası gösterir!

Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı dünyaya geldi. Ancak Akpınar, kızlarını reddetti. Yıllar sonra ortaya çıkan kızlardan önce Nebioğlu, ardından da Katkıcı, DNA testiyle ünlü oyuncunun kızları olduğunu kesinleştirdi. Akpınar, şoka girdi. Duygu Nebioğlu, kendilerine sahip çıkmayan babasına dava açtı. Babasının avukatlarına Instagram hesabı üzerinden seslenen Nebioğlu, davanın sonuçlanmasının ardından kariyerlerinin biteceğini söyledi.



AĞIZ TADIYLA YAŞAYAMADIM

Duygu Nebioğlu, "Benim kaybedeceğimi düşünen acaba kaç yığılmış salaksınız. Ben kaybetmiş olsam acaba bu davayı açar mıydım? O Metin Akpınar yüzünden bana aile olan ailemle bile ağız tadıyla yaşayamadım. Siz onun avukatlarına söyleyin başka iş hanı bulsunlar. Çünkü Metin Akpınar davayı kaybedince size han levhası gösterir" dedi.