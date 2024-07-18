SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Oğlunu kaybeden annenin yürek yakan feryadı: “Ne olur hak ettiği ceza verilsin''

Acılı anne, oğlunun ölümüne neden olan alkollü sürücünün 2 yıl 8 ay hapis ile kurtulacağını öğrenince feryat etti: “Ne olur hak ettiği ceza verilsin''

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Oğlunu kaybeden annenin yürek yakan feryadı: Ne olur hak ettiği ceza verilsin’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Kağıthane'de Hüseyin Toyga, 18 gün önce beton mikseriyle virajı alamayarak 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'ya çarptı. Küçük çocuk, kurtarılamadı. Sürücünün olay anında alkollü olduğu anlaşıldı. Araçta poşetler içerisinde ve açıkta boş alkol teneke kutularına rastlandı. Tutuklu Hüseyin Toyga hakkında 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstenen cezayı öğrenen anne Nilgün Nalcı Yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı. "Yavruma çarpan kişinin az ceza ile kurtulma ihtimali varmış. Oğlumu benden alanların hapisten çıkmasını istemiyorum. Bu kadar az ceza ile kurtulmasını istemiyorum. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Oğlum ile doğum günü planlarımız vardı, hiçbirini gerçekleştiremedim. Daha artık büyüyeceğini de göremeyeceğim" diyerek adalet istediğini haykırdı.


Tutuklu Toyga, en alt sınırdan ceza alırsa, hemen tahliye olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
Sürpriz ikili: Tuba Ünsal’ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
SON DAKİKA