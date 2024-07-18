Oğlunu kaybeden annenin yürek yakan feryadı: “Ne olur hak ettiği ceza verilsin''

İstanbul Kağıthane'de Hüseyin Toyga, 18 gün önce beton mikseriyle virajı alamayarak 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'ya çarptı. Küçük çocuk, kurtarılamadı. Sürücünün olay anında alkollü olduğu anlaşıldı. Araçta poşetler içerisinde ve açıkta boş alkol teneke kutularına rastlandı. Tutuklu Hüseyin Toyga hakkında 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstenen cezayı öğrenen anne Nilgün Nalcı Yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı. "Yavruma çarpan kişinin az ceza ile kurtulma ihtimali varmış. Oğlumu benden alanların hapisten çıkmasını istemiyorum. Bu kadar az ceza ile kurtulmasını istemiyorum. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Oğlum ile doğum günü planlarımız vardı, hiçbirini gerçekleştiremedim. Daha artık büyüyeceğini de göremeyeceğim" diyerek adalet istediğini haykırdı.



Tutuklu Toyga, en alt sınırdan ceza alırsa, hemen tahliye olacak.