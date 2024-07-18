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Kazık se'nar'yosu! | Adres farklı amaç aynı | Antalya'da esnafın davranışı 'Bu kadar da olmaz!' dedirtti

Antalya’da bir esnaf, 200 liralık iki bardak nar suyu için turistten 1200 lira aldı. Turistin şikayeti üzerine olaya polis el attı. 1000 liralık ücretin geri alınmasını sağladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Kazık se’nar’yosu! | Adres farklı amaç aynı | Antalya’da esnafın davranışı ’Bu kadar da olmaz!’ dedirtti

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Türkiye'de tatil yerlerinde turizm sektörü, fahiş fiyatlar nedeniyle büyük sekteye uğradı. Yüksek fiyat dolayısıyla tatilciler, turistik yerleri tercih etmeyince plajlar boş kaldı. 1 lahmacunu 950 TL, bir tabak makarnayı da 3 bin TL'den satan Bodrum esnafı, turist gelmeyince büyük pişmanlık yaşadı.

6 KATI ÖDEME İSTEDİ
Geçtiğimiz günlerde Edirne'deki bazı esnaflar, Bulgar turistten tuvalet ücreti olarak 10 euro aldı. Ortaya çıkan bu durumun tepki çekmesinin ardından Antalya'dan da benzer bir görüntü sosyal medyaya yansıdı. Tatil için Antalya'da bulunan turistler bir işletmeden 2 adet nar suyu almak istedi. İşletmeci şahıs, turistlerden 1200 TL ücret aldı. Kandırıldıklarını anlayan turistler, polise başvurdu. Ekipler, turistin ödediği fazla miktarı iade etmek için müdahale etti. Alınan 1000 liralık para üstü turiste geri verildi.


OTOPARK İSYANI
Yönetmen ve senarist Gani Müjde, gözde tatil beldesi Bodrum'daki hayat pahalılığına tepki gösterdi. Otopark ücretinin 800 TL'ye kadar çıktığını belirten Müjde, "Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar. Balıkçıları saymıyorum bak. Hele bir temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim'' dedi.

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