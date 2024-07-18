4 bin doğumda 1 görülüyor | Yemek borusu gelişmemiş doğan Alp bebek hayata işte böyle tutundu...

Iğdır'da Emel-Emrah Aras çiftinin ikinci çocuğu olan Alp bebek, 37 haftalıkken 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumunun hemen ardından yemek borusunun gelişmediği ve bu nedenle beslenemediği öğrenildi. Yaşamsal riskten ötürü Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi. "Özofagus atrezisi ve trakeaözofageal fistül" olarak adlandırılan bu doğumsal anomaliyi kapalı cerrahi yöntemle onarabilen sayılı merkezlerden biri olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğe, 3 milimetrelik delikten yemek borusu dikildi. Alp bebek, 6 günlükken yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.



Anne Emel Aras (30), bebeğinin uçak ambulansla hızla sevk edilmesi ve hastanedeki tedavisinin başarılı geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, "Alp bebeğin yaşadığı durum, yaklaşık 4 bin doğumda 1 görülüyor" dedi.