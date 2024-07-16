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Üniversite hayalet rektör sahte

Uzaktan eğitim verdiğini iddia eden Ali İlseven, öğrencilerden 2-4 bin Euro topladı. Diplomalar sahte çıkınca, hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Üniversite hayalet rektör sahte

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Sırbistan'da faaliyet gösterdiği ve 168 ülkeden 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiği öne sürülen özel bir üniversitenin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi adıyla Türkiye'de öğrenci dolandırdığı iddia edilen sözde profesör Ali İlseven'in, İliria-Balkan ve Freud Universitat isimli sahte okullarla da öğrencileri kandırdığı ve kayıt için 2-4 bin Euro topladığı belirlendi. Kendisini de profesör olarak tanıtan İlseven'in lise mezunu olduğu anlaşıldı. YÖK ise 10 yıldır diploma veren bazı üniversitelerin hayali olduğunun tespit edildiğini hatırlattı. Mağdur öğrenciler adına suç duyurusunda bulunan Avukat Damla Öksüz, İlseven'in "edu" eki kullanıp imla oyunlarıyla sahte üniversite siteleri açtığını vurguladı.

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