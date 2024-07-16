Şeytan hırsız

Adana'da müşteri gibi davranıp, markete giren Ali B. (20), iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp, yazar kasadan 6 bin lira çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ağzında sigara ile hırsızlık yaptığı görülen zanlıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskın sonucu yakalandı. Emniyete götürülen Ali. B ifadesinde, "Şeytana uydum, parayı da harcadım. Beni affedin" diye yalvardı. Ancak tutuklanarak hapse atıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN