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Dilan-Engin Polat iddianamesinde ilginç detay: ‘Kabak lifli sabun’la akladıkları iddiası ortaya atıldı

Polatgiller iddianamesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Kara paraları, ‘Kabak lifli sabun’la akladıkları iddiası ortaya atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Dilan-Engin Polat iddianamesinde ilginç detay: ‘Kabak lifli sabun’la akladıkları iddiası ortaya atıldı

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İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açtıkları güzellik merkezleri aracılığı ile "Kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddianamede 'kabak lifli sabun alımı' ayrıntısına yer verildi. İddianamede şirketlerin en çok parayı internetteki katı sabun satışından kazandığı; toplam 131 milyon 181 bin 454 TL satış yaptığı belirtildi. Balıkesir'de E.Ö adlı bir kişinin ise 2 ayda 1866 sipariş kaydıyla toplamda 16 bin 560 adet sabun aldığı, karşılığında da 1 milyon 194 bin 946 lira ödediği ifade edildi.

YARIM MİLYARLIK SATIŞ
Çift hakkında hazırlanan 77 sayfalık iddianameye göre, suç örgütü üyeliği ve delil karartma suçlarından hakkında soruşturma yürütülen E.Ö.'nün ticaret meslek bilgisinin ise "Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret" olarak gösterildiği belirlendi. İddianamede, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'nin de arasında olduğu 5 şirkete satışları karşılığında bir alışveriş sitesi üzerinden 473,4 milyon TL ödeme yapıldığı da kaydedildi.

Polatgillerin şirketinin farklı bir site üzerinden de 131 milyon 181 bin 454,69 liralık sabun sattığı belirtildi. Çiftin mali müşaviri Ahmet Gün ifadesinde Rise And Shine şirketine Engin Polat'ın bilgisi dahilinde sahte faturalar düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat, sosyal medya hesabı üzerinden "Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı. Bütün vebal üzerinize olacaktır" ifadesini kullandı.

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