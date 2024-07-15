15 Temmuz mesajları sözleri 2024! Resimli, kahramanlık dolu, dualı, bayraklı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları!

"Demokrasiye ve milli iradeye yapılan hain saldırıya karşı milletimizin sergilediği kararlılık ve cesaret, 15 Temmuz'u unutulmaz kılıyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

"Bugün, milletimizin demokrasi ve özgürlüklerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz 'u gururla anıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

"Bugün, milletimizin demokrasiye ve milli birliğe olan sonsuz inancını bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'u gururla kutluyoruz. Şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyoruz."

"Bugün, milletimizin iradesine sahip çıktığı, demokrasiye olan inancını gösterdiği 15 Temmuz'u kutluyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği destansı direnişi şükranla anıyor, şehitlerimizin aziz hatırasını her zaman yaşatacağız."

"15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik ruhunu bir kez daha gösterdiği bu günü gururla kutluyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."

"Bugün, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği büyük direnişi ve kararlılığı bir kez daha anıyoruz. 15 Temmuz'u kutlarken, milletimizin demokrasi ve özgürlüklerine olan bağlılığını bir kez daha ilan ediyoruz."

"Bugün, demokrasi ve milli birlik günü olarak anılan 15 Temmuz'u kutluyor, milletimizin demokrasiye olan sonsuz inancını bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız."

"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve kararlılığını bir kez daha gösterdiği bu önemli günü gururla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz."

"Bugün, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ruhunu bir kez daha hatırladığımız 15 Temmuz'u kutluyoruz. Milletimizin demokrasiye olan inancını ve kararlılığını her zaman koruyacağız."