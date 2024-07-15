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15 Temmuz mesajları sözleri 2024! Resimli, kahramanlık dolu, dualı, bayraklı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları!

Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş, liderler ve şehit aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir araya gelerek geçmişi yad ediyor. Ülkenin demokrasiye yönelik hain bir darbe girişimini atlattığı bu kara günün yıl dönümünde, birlik ve beraberlik mesajları bir kez daha ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 05:52 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 07:01
15 Temmuz mesajları sözleri 2024! Resimli, kahramanlık dolu, dualı, bayraklı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları!

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Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha kenetleniyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da liderler, vatandaşlar ve şehit aileleri, ülkenin demokrasiye olan bağlılığını ve dayanışma ruhunu gözler önüne seren etkinlikler ve mesajlarla bir araya geliyor.

15 TEMMUZ MESAJLARI 2024 RESİMLİ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun! Milletimizin gösterdiği büyük direniş ve birlik ruhu ile demokrasimize olan inancımızı daima canlı tutuyoruz."

"Bugün, milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği destansı direnişi anıyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

"Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığımız, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

"15 Temmuz, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ruhunun simgesidir. Şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

"Demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain saldırıya karşı milletimizin sergilediği kararlılık ve cesaret, 15 Temmuz'u unutulmaz kılıyor. Bu önemli günü birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz."

"Bugün, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik ruhunu bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'u anıyoruz. Gelecek nesillere bu destansı direnişi ve birlik ruhunu aktarmak en büyük görevimizdir."

"15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği büyük direnişin sembolüdür. Bu önemli günü şehitlerimizi anarak ve gazilerimize şükranlarımızı sunarak kutluyoruz."

"Bugün, milletimizin demokrasi ve özgürlüklerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'u gururla anıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Demokrasiye ve milli iradeye yapılan hain saldırıya karşı milletimizin sergilediği kararlılık ve cesaret, 15 Temmuz'u unutulmaz kılıyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

"Bugün, milletimizin demokrasiye ve milli birliğe olan sonsuz inancını bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'u gururla kutluyoruz. Şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyoruz."

"Bugün, milletimizin iradesine sahip çıktığı, demokrasiye olan inancını gösterdiği 15 Temmuz'u kutluyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği destansı direnişi şükranla anıyor, şehitlerimizin aziz hatırasını her zaman yaşatacağız."

"15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik ruhunu bir kez daha gösterdiği bu günü gururla kutluyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."

"Bugün, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği büyük direnişi ve kararlılığı bir kez daha anıyoruz. 15 Temmuz'u kutlarken, milletimizin demokrasi ve özgürlüklerine olan bağlılığını bir kez daha ilan ediyoruz."

"Bugün, demokrasi ve milli birlik günü olarak anılan 15 Temmuz'u kutluyor, milletimizin demokrasiye olan sonsuz inancını bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız."

"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve kararlılığını bir kez daha gösterdiği bu önemli günü gururla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz."

"Bugün, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ruhunu bir kez daha hatırladığımız 15 Temmuz'u kutluyoruz. Milletimizin demokrasiye olan inancını ve kararlılığını her zaman koruyacağız."

"Demokrasiye ve özgürlüklere yapılan hain saldırıya karşı milletimizin sergilediği kararlılık ve cesaret, 15 Temmuz'u unutulmaz kılıyor. Bu büyük mücadeleyi ve birlik ruhunu her zaman hatırlayacağız."

"15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği anlamlı bir gündür. Milletimizin feraseti ve cesaretiyle yazılan bu destanı gururla anıyoruz."

"15 Temmuz, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ruhunun simgesidir. Milletimiz, o gece tarihi bir direniş sergileyerek demokrasiyi koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdi."

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