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4 işçiyi çarparak öldürdü 10 yıl hapis cezası yedi!

İstanbul Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçiye çarparak ölmelerine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü 10 yıl hapse çarptırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
4 işçiyi çarparak öldürdü 10 yıl hapis cezası yedi!

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İstanbul Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçiye çarparak ölmelerine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücünün 10 yıl hapse çarptırılmasına karar verildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Atilla Mert Çukacı'nın önündeki araçlara selektör yapıp makas atarak seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği, emniyet şeridi üzerindeki bariyer tamiri yapan alt taşeron firması çalışanları Sinan Demirok, Barış Ten, Mehmet Alptekin ve Hamdi Alptekin'e çarparak olay yerinde yaşamlarını yitirmelerine neden olduğu ifade edildi.

Sanığın, 0.55 promil alkollü olduğu belirtilen mütalaada, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, Çukacı'yı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdı.

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