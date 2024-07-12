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Tottenham Turks çetesinin lideri İzzettin Eren, Moldova’da bir kafede infaz edildi

Londra’da uyuşturucu işi yapan Tottenham Turks çetesinin lideri İzzettin Eren, Moldova’da bir kafede infaz edildi... 2019’da Türkiye’de tutuklanan Eren bir ay sonra firar etmişti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Tottenham Turks çetesinin lideri İzzettin Eren, Moldova’da bir kafede infaz edildi

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İngiltere'de geçen ay restoran saldırısında küçük bir kızın ağır yaralanmasıyla tekrar gündeme gelen Tottenham Turks adlı çetenin lideri İzzettin Eren, Moldova'nın başkenti Kişinev'de saldırıya uğradı. Bir kafede otururken, kasklı ve elektrikli scoter kullanan suikastçı, Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra bölgeden hemen uzaklaştı. Eren'in olay yerinde öldüğü açıklandı.

ÇETE SAVAŞLARI!
Türk vatandaşı olan Eren, 2015'te üzerinde dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı. Hackney Turks çetesiyle Eren'in lideri olduğu Tottenham Turks'un Doğu Londra'da hakimiyet savaşı verdiği belirtilerek, "Türk uyuşturucu çetelerinin İngiltere'deki bölge savaşının bulanık dünyası, 25 yıldır kaynayan gerilim sırasında onlarca cinayete neden oldu" diye haberler yapılmıştı.

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