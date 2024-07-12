Ege ve Akdeniz'deki turistik tesisler fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl geceliği 20 bin TL olan aynı otelin bu yıl 2 katına çıkması tatilcileri şoka uğrattı. Yerli turistler fırsatçı otellere gitmeme kararı aldı. Bu yüzden son iki yılı yüzde 90 doluluk oranıyla geçiren tatil beldeleri hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü doluluk oranları yüzde 60-80 civarında kaldı. Hal böyle olunca tesisler boş kalan odaları doldurmak için yüzde 15 ila 30 arasında indirim kampanyası başlattı. Ancak bu da aynı otele aynı sezonda yüksek fiyat verip tatil yapan müşterileri kızdırdı. Bazı müşteriler aradaki farkı almak için Tüketici Hakem Heyetleri'nin kapısını çaldı.

'İADE İSTESİNLER'

Yetkililer "Müşteri böyle bir durumla karşılaştığında otele girmeden önce iade talebini iletsin. Eğer iade edilmezse müşteri, mutlaka Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaatta bulunsun" diyerek tatilcileri uyardı. Ancak otel yöneticileri işi gücü bıraktı. Yunan Adaları'na gitmek isteyen Türk turistleri hedef aldı. Turizmciler, Yunan Adaları'na gitmek için uzayan kuyrukları baltalamak için düğmeye bastı. Ege Bölgesi'ndeki turizmciler fiyatları düşürmek yerine Yunan Adaları'na kapıda vizenin kaldırılmasını talep etmekte karar kıldı.



AD'İSYAN'

Türk turistlerin Yunanistan tatillerinin sosyal medyaya yansımaları devam etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, gittiği restorandaki hesabı paylaşarak, meze ve ana yemeklerden oluşan masaya toplamda 65 Euro (yaklaşık 2200 TL) ödediğini söyledi. Midilli Adası'ndaki bir restoranın adisyonunda ise 6 kişilik bir masa için 100 Euro (yaklaşık 3500 TL) hesap kesilmişti. Öte yandan Bodrum'da bir lahmacun 950 TL'ye satılırken hemen karşısındaki Kos Adası'nda fiyatlar neredeyse 3'de 1 oranındaydı. İşte o liste:



KALAMAR: 14 Euro (495TL) 780 GRAM

TAZE ÇİPURA BALIK: 30 Euro (1060 TL,

TEK BALIK: 18 Euro (635 TL),

MİDYE: 18 Euro (635 TL),

KARIŞIK BALIK: 25 Euro (884 TL),

KURU FASULYE: 8.5 Euro (300TL),

İMAM BAYILDI: 9 Euro (318 TL),

İZMİR KÖFTE: 12 Euro (424 TL),

PİRZOLA: 19 Euro (671 TL),

KUZU ŞİŞ: 16.5 Euro (700TL),

DANA PİRZOLA: 19 Euro (671 TL)