15 Temmuz destanı Turkuvaz Medya’da: Gaziler, birlik bilinciyle FETÖ’ye olan öfkelerini haykırdı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü vesilesiyle, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde dün "15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız" konferansı yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişiminde geride sevdiklerini bırakarak vatanı savunmaya giden ve yaralanarak gazi olan isimler de buluşmaya katılarak yaşadıklarını anlattı. Gaziler, birlik bilinciyle FETÖ'ye olan öfkelerini haykırdı:

TANKIN ÖNÜNE GEÇTİM

15 TEMMUZ GAZİSİ VASFİ YILMAZ: Bir özel harekat polisimiz bu zırhlı araçların oraya gitmemesi gerektiğini söylemişti. Tankın ilerlediğini görünce kendi kendime; 'Ya ölürsün ya sakat kalırsın' dedim. 'Sen yapman gerekeni yap, akıbetini düşünme' diyerek tankın önüne geçtim. Tank üzerimden geçti. Üç kez mahkeme değişti. Takdir indirimleri yapıldı. Hep diyorlar ya Allah bu geceyi bir daha yaşatmasın diye. Ben aynı geceyi bir daha yaşamak isterim; çünkü bu sefer mahkemeyi biz kuracağız.



NE KADAR ÇALIŞSAK AZ

15 TEMMUZ GAZİSİ BEŞİR DOĞAN: Hakikaten acı verici bir gündü ama benim için sevindirici bir gündü çünkü halkımızın ne kadar yiğit, ne kadar cesur olduğunu gördüm. İlk hac görevimi yaptığımda ve umrelerimi yaptığımda hilalin altında; Allah'ım Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde devletimizi süper bir güç olarak görmek istiyorum. Bana bu ülkeye hizmet etmeyi nasip eyle ve son nefesimde de imanla al yanına diye dua etmişimdir. Bu ülke için ne kadar çalışsak azdır. Ben bir şehit torunu olarak bin tane canım olsa hepsini de feda etmeye hazırım.



HAVALİMANINA GİDERKEN DURDURDULAR

15 TEMMUZ GAZİSİ DOĞAN ÖZDEMİR: Cumhurbaşkanımızın bizi yönlendirdiği gibi havaalanına giderken bizi genç arkadaşlarımız durdurdu. "Askerler, polislerimize kurşun atıyorlar" dedi. O anda bir polis arkadaşımız vuruldu. Ben de şah damarımdan kurşun almışım. Belimden de kurşun almışım. Farkında bile değildim. Allah bana iki tane kurşun nasip etti.



O KURŞUNLARI HAK ETMEDİK

15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI İSMAİL HAKKI TURUNÇ: Nasibim yoktu şehit olamadım, nasibim yoktu gazi olamadım. Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlik makamı Allah'ın bir ikramıdır; ancak bana nasip olmadı. Halkın üzerine kurşunlar salın diye talimatlar verdiler o gece. Ülkemizin çocukları olarak ülkemize ve sınır ötemiz hakkında hep iyi şeyler düşünen insanlar olarak onlarca kurşunu hak eden insanlar değildik. Korkuları ne terör örgütü ne bir başka örgütmüş; onların korkuları bu milletin insanlarıymış. Şehadeti anladığımız takdirde, iman etmişseniz o zaman siz bir süper güçsüzsünüzdür.