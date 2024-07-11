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Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'den 1.5 milyar liralık vurgun!

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in operasyonlarda yumak ipi kullandığı, marketlerden aldıkları kremlerin üzerine NG etiketi basarak kendi markalarıymış gibi sattıkları ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’den 1.5 milyar liralık vurgun!

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Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri öğrenildi. Aynı zamanda sahte CE belgeleri düzenleyerek herhangi bir UTS kaydı olmayan cihazlarla 50 güzellik merkezinde işlem yaptıkları, 44 kişinin yaralandığı belirlendi.

NG'Lİ SAHTE MARKA!
Sahte ustalık kalfalık belgelerini 2 bin TL'ye Ankara'daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, franchaise'ların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı tespit edildi.

Neslim Güngen, franchaiselarından hizmet aldığı esnada sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine, taksirle yaralamadan işlem gören franchaiseların, kendilerine yasa dışı makine satışı yapan Gürgen'in aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları öğrenildi.

Herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G. etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi vb. adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde dolandırıldığı da kaydedildi. Zanlı çift tarafından şirketler arasında sahte fatura kesildiği, hesap hareketlerinin toplam hacminin 1.5 milyar TL olduğu öğrenildi. Birçok ilde yapılan "Kuyu- 8" operasyonunda gözaltına alınanların sayısının 61'e çıktığı bildirildi. Çiftin sorgusu sürüyor...

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