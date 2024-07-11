Bir bozkurt hikayesi

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yendiğimiz maçta, Merih Demiral, gol sonrası 'Bozkurt' işareti yaptı. UEFA'dan 2 maç ceza aldı. Skandal karar sonrası Samsun Gazi Müzesi'ndeki 'Bozkurt' heykeline ilgi arttı. Atatürk'e hediye edilen bu heykelin hiyakeyesi duygulandırdı:
Türkiye'nin 'Bozkurt' adlı yolcu gemisi, 2 Ağustos 1926'da Ege'de Fransızlar'ın Lotus gemisiyle çarpıştı. Kazada 8 Türk'ün ölümü üzerine Fransız kaptan 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Paris davayı Lahey'e taşıdı. Mahkeme, Türkiye'yi haklı bulup geminin adını simgeleyen 'bozkurt' heykelini yolladı.