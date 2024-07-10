Fenomenlere yeni dalga! 127 güzellik merkezi olduğu ortaya çıktı: Neslim ve İnanç Güngen de gözaltında

İstanbul polisi, sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma başlattı. Çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak araştırıldı. Dün sabah 25 ilde 134 adrese operasyon düğmesine basıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı. Fenomen çift, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



KOLAJEN YALANI

Marketten alınan kremlere kendilerine ait marka etiketi basan çiftin, "kolajen ip tedavisi" ya da "gençleştirme ip tedavisi" şeklinde pazarladığı ortaya çıktı.



1.5 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Güngen çiftinin yönettiği şirketler arasında 1.5 milyar liralık hesap hareketi olduğu tespit edildi.