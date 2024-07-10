120 IQ’nun altında olan bulamıyor! Ağaçtaki 4 hayvanı 25 saniyede bulan süper zeka sayılıyor

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Fizyolojik yanılsamalar, gözümüzün ve beyinmizin aşırı stimülasyona tepkisi olarak ortaya çıkar. Uzun süreli bakışlar ve tekrarlayan desenler, gözlerimizin geçici olarak 'yorgun düşmesine' ve sonrasında yanılgılara neden olabilir. Bu durum, bazen bir resimde hareket illüzyonları veya yanıp sönen efektler görülmesine yol açar. Peki, bu resimdeki tüm hayvanları bulabilir misin?

İLK BAKIŞTA NE GÖRDÜNÜZ? Optik illüzyonlarda gördüğünüz ilk figür, karakter özellikleriniz hakkında çarpıcı ipuçları verir. İşte dört farklı görüntü ve bunların kişilik testindeki anlamları!