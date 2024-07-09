MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya’da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!

Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.





SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

BAŞKA DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, "Çok önemli olmayan bölgenin normal sayılabilecek depremlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ama biraz kuzeyde bir miktar daha büyük hatta yıkıcı özellikle depremler her zaman beklenebilir. Bu ne zaman olur onu bilemeyiz. Çok geniş alanda hissedildiğini zannetmiyorum. Tatil bölgesi için çok yoğun bir nüfusun bulunduğu bölge. O bakımdan panik havası yaratmış olabilir. Paniğe gerek yok." ifadelerini kullandı.