MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya’da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli panik yarattı.
Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
SAHA TARAMALARI BAŞLADI
Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
BAŞKA DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Pampal, "Çok önemli olmayan bölgenin normal sayılabilecek depremlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ama biraz kuzeyde bir miktar daha büyük hatta yıkıcı özellikle depremler her zaman beklenebilir. Bu ne zaman olur onu bilemeyiz. Çok geniş alanda hissedildiğini zannetmiyorum. Tatil bölgesi için çok yoğun bir nüfusun bulunduğu bölge. O bakımdan panik havası yaratmış olabilir. Paniğe gerek yok." ifadelerini kullandı.
AFAD BİLGİLERİ PAYLAŞTI
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Marmaris (Muğla)
Tarih: 2024-07-09
Saat: 12:11:53 TSİ
Enlem: 36.90361
N Boylam:28.125
E Derinlik:6.89 km
MERKEZ ÜSSÜ MARMARİS
Saat 12:11 sularında kaydedilen depremin derinliği 6.89 kilometre olarak belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu bildirildi.
SON DEPREMLER
2024-07-09 11:18:34 39.80306 27.50139 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:17:07 39.25278 27.73472 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-09 11:09:11 39.8475 27.49111 7.0 ML 1.2 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:06:53 39.68722 26.37861 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)