Hesap hatası

ATV'nin yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. İstanbul'da bankacı Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'lik soruya dört jokerini de kullanmadan gelerek tarih yazdı.

Kenan İmirzalıoğlu "200 bin liraya 4 jokeriyle gelen ilk yarışmacımız oldunuz" ifadesini kullandı. "Aç tavuk kendini' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?" sorusunda takıldı. Tereddüt ederek verdiği cevap yanlış çıktı. Yarı yarıya ve çift cevap hakkını kullansa 200 bin lira alacakken yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.