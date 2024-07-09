Estetik mağdurlarına bir yenisi daha: Suratı bir anda tanınmayacak hale geldi

Estetik mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da yaşayan Hatice Demir (42 ) önceki gün bir arkadaşının tavsiyesi üzerine güzellik merkezine gitti.

Yüzüne kaş kontörü işlemi yaptırdı. Güzellik merkezinin sahibi, kendini hemşire olarak tanıttı. İşlem sonrası yüzünde şişkinlik meydana geldi. Hemşireye, "yüzümde şişkinlik" oluştu" diyerek fotograf gönderdi. Hemşire, "yüzünde şişme meydana gelmesi normaldir" dedi. Demir'in yüzü tanınmayacak hale geldi. İsyan etti. Yüzünü tedavi ettirmek için hastane hastene dolaştı. Ancak kalp kapağı hastası olduğu için hiçbir hastane kabul etmedi. Demir, "Doktor bana,'zor ve riskli bir amiliyat. Yüz felci olabilirsin'dedi. Daha sonra arabamı satıp İstanbul'a ameliyat olmak için gittim. Ameliyatım başarılı geçti. Yeni yeni kendimi toparlayıp dışarı çıktım, çok etkilendim, psikolojik destek alıyorum" dedi.

ERİTME İŞLEMİ YAPILDI

Yaşananları gözü yaşlı şekilde anlatan Deniz,"Boşanma evresindeydim. Bunun için estetik yaptırmaya gitmiştim. Bana ne yapıldığını bilmiyorum. Beni dermatoloji uzmanına gönderdi. Bana 8 seans eritme işlemi yaptı. Hukuki süreci başlatacağım" dedi.