HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl? | 8 Temmuz 2024 hava durumu

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı