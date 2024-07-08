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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl? | 8 Temmuz 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir yandan sıcak hava uyarısı yaparken bir yandan da 13 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Dün Ordu, Muş ve Samsun'da gerçekleşen kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybedince bugün yine aynı bölgede alarm verildi. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 08:59 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:59
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl? | 8 Temmuz 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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