HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl? | 8 Temmuz 2024 hava durumu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı