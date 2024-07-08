SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dünyanın en köpüklü Türk kahvesini siz yapacaksınız! Yıllardır gizlenen pişirme yöntemi ortaya çıktı

Bol köpüklü Türk kahvesi, kahve severlerin en sevdiği içecekler arasında yer alıyor. Türk geleneğinin vazgeçilmezlerinden biri olan Türk kahvesi, doğru yöntemlerle pişirildiğinde köpüğü bitene kadar fincanda kalıyor. İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 16:05
Dünyanın en köpüklü Türk kahvesini siz yapacaksınız! Yıllardır gizlenen pişirme yöntemi ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bol köpüklü Türk kahvesi, kahve severlerin en sevdiği içecekler arasında yer alıyor. Türk geleneğinin vazgeçilmezlerinden biri olan Türk kahvesi, doğru yöntemlerle pişirildiğinde köpüğü bitene kadar fincanda kalıyor.

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ PÜF NOKTASI 😍☕

Türk kahvesi, Türk kültürünün en önemli parçalarından biri. Peki, bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte size adım adım tarif...

Isıyı Eşit Dağıtan Cezve: Bol köpüklü kahve için ısıyı eşit dağıtan bir cezve kullanın.

Oda Sıcaklığında Su: Soğuk su kullanmayın, oda sıcaklığındaki su en ideali.

Taze Çekilmiş Kahve: En lezzetli sonuç için taze çekilmiş kahve kullanın.

SADECE 1 KERE KARIŞTIRIN

Karıştırma Tekniği: Kahvenizi ocağa almadan önce bir kere karıştırın ve pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin.

Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsinTiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin
Tiroid, regl, kilo sorunlarına garanti fayda sağlıyor! Kadınlar mutlaka uyanır uyanmaz tüketsin

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
Fransa’da aşırı sağın zaferine sol darbesi! Erken genel seçimde büyük sürpriz! Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Tam bir yıl geçti! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim! | Özkan Uğur’un hesabından ilk kez paylaşım
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Mourinho onayladı! Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok!
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
SON DAKİKA