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Saplantılı aşk

Saplantılı aşık Muhammet D., sürücü kursunda tanıştığı Funda Ç’yi rahat bırakmadı. Yüz bulamayınca da eşi Muzaffer Ç’nin arabasını kurşunladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Saplantılı aşk

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İstanbul Sarıyer'de Muhammet D. (31), Muzaffer Ç'nin eşi Funda Ç'ye saplantılı şekilde aşık oldu. Ama genç kadından umudunu kesince eşi Muzaffer Ç.,'nin aracına silahlı saldırı düzenledi.

Sesleri duyan Muzaffer Ç, polisi aradı. Ekipler tarafından yakalanan ve kendisinin de polis olduğunu iddia eden Muhammet D. yalan söylediği de ortaya çıkınca hapse atıldı. Polise ifade veren Funda Ç, "Muhammet D.'yi sürücü kursundan tanıdım, yanına gelerek özel ders teklifinde bulundu, ancak teklifini kabul etmedim. Kendisi beni telefonla arayarak para istedi, vermeyince de tehdit etti" dedi.

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