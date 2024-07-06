Vatan sevgisi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yurt müdürlüğünü yapan Zafer İpek, 16 Temmuz 2016 günü oğluyla birlikte, memleketindeki kızının yanına gitmek üzere bilet aldı. 15 Temmuz gecesi, darbecilere direnmek için tankın üzerine çıktı. Tankın üzerinde, bir subayın dipçiğiyle, sol kulağını kaybetti. Yaşananları anlatan anlatan İpek, "Komşum, 'abi' metrodan sesler geliyor dedi. Hemen indik. Subay'a, 'sizi linç ederler', yol yakınken geri dönün dedim. Seni ilgilendirmez vururum dedi. Başka bir subay beni vurdu. Sol kulağım yüzde doksan duyma yetisini kaybetti"dedi.

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