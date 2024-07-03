PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yolcu yaralandı

Singapur Airlines’ten sonra bir türbülans dehşeti daha yaşandı. İspanya- Uruguay seferini yapan Air Europa türbülansa girince irtifa kaybetmeye başladı. 30 yolcu yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yolcu yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Mayıs ayında şiddetli bir türbülansa girdi. Onlarca yolcu yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

İşte bu olayın bir benzeri Singapur Airlines'ten sonra bir türbülans dehşeti daha yaşandı. İspanya- Uruguay seferini yapan Air Europa türbülansa girince irtifa kaybetmeye başladı. 30 yolcu yaralandı daha meydana geldi. 325 yolculu Air Europa, Brezilya kıyılarına yaklaştığı sırada Atlantik üzerinde şiddetli hava akımına kapılınca türbülansa girdi.

Hızla irtifa kaybetti. Kemerlerini takmayan 30 yolcu yaralanırken, uçak Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı'na yönlendirildi. UX045 sefer sayılı uçuşta yaralanan yolcular tedaviye alındı. Bu arada uzmanlara göre iklim değişikliği nedeniyle şehirler çok fazla ısınıyor ve ısınan hava tekrar çöküyor. Bu nedenle, türbülanslarda iki kat artış yaşanıyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi
2019’da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya’ya Merih Demiral’dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
SON DAKİKA