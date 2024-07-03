İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yolcu yaralandı

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Mayıs ayında şiddetli bir türbülansa girdi. Onlarca yolcu yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

İşte bu olayın bir benzeri Singapur Airlines'ten sonra bir türbülans dehşeti daha yaşandı. İspanya- Uruguay seferini yapan Air Europa türbülansa girince irtifa kaybetmeye başladı. 30 yolcu yaralandı daha meydana geldi. 325 yolculu Air Europa, Brezilya kıyılarına yaklaştığı sırada Atlantik üzerinde şiddetli hava akımına kapılınca türbülansa girdi.

Hızla irtifa kaybetti. Kemerlerini takmayan 30 yolcu yaralanırken, uçak Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı'na yönlendirildi. UX045 sefer sayılı uçuşta yaralanan yolcular tedaviye alındı. Bu arada uzmanlara göre iklim değişikliği nedeniyle şehirler çok fazla ısınıyor ve ısınan hava tekrar çöküyor. Bu nedenle, türbülanslarda iki kat artış yaşanıyor...