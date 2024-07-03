Hellmann’s Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu, Apple iPad Air 5 Nesil 64GB, Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu, Apple iPad Air 5 Nesil 64GB, Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu kazanan asil talihliler
PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu kazanan yedek talihliler
Apple iPad Air 5 Nesil 64GB kazanan asil talihliler
Apple iPad Air 5 Nesil 64GB kazanan yedek talihliler
Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazanan asil talihliler
Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazanan asil talihliler
Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazanan yedek talihliler