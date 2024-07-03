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Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu, Apple iPad Air 5 Nesil 64GB, Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Hellmann’s Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

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Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu, Apple iPad Air 5 Nesil 64GB, Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu kazanan asil talihliler

PS5 (Dijital Versiyon) Oyun Konsolu kazanan yedek talihliler

Apple iPad Air 5 Nesil 64GB kazanan asil talihliler

Apple iPad Air 5 Nesil 64GB kazanan yedek talihliler

Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazanan asil talihliler

Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazanan asil talihliler

Euro 2024 Maç Paketi (Atkı, Tişört, Şapka) kazanan yedek talihliler

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