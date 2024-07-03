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Bozkurt selamı nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt işaretinin anlamı nedir?

A Milli Futbol Takımımız dün akşam EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki golü de atan Merih Demiral gollerin ardından bozkurt işareti yaparak sevinç yaşadı. UEFA maçın ardından skandal bir karara imza attı. Merih Demiral, maç sonunda yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edildi. Peki, Bozkurt selamı nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt işaretinin anlamı nedir? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:18 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:30
Bozkurt selamı nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt işaretinin anlamı nedir?

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Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın yıldızı olan Merih Demiral, attığı iki golün ardından bozkurt işareti yaparak gol sevinci yaşadı. Ancak UEFA, bu sevinç gösterisinin ardından skandal bir karara imza attı.

"ÇOK GURURLUYUM"

Maçın yıldızı Merih Demiral, "Ne mutlu Türk'üm diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Merih Demiral'a UEFA'dan 'BOZKURT SELAMI' soruşturması!

BOZKURT SELAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Bozkurt selamı, Türk kültüründe köklü bir sembol olarak bilinir. Tarihsel olarak Türk mitolojisinde yer alan Bozkurt, kahramanlık ve gücün simgesi olarak kabul edilir.

Bozkurt işaretini ilk yapan Alparslan Türkeş'ti. Türkeş, işaretin anlamını şu şekilde açıklamıştı:

"Şu serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır(dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız..."

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