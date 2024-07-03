Bozkurt selamı nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt işaretinin anlamı nedir?

Bozkurt işaretini ilk yapan Alparslan Türkeş'ti. Türkeş, işaretin anlamını şu şekilde açıklamıştı:

"Şu serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır(dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız..."