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Son dakika: İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü | İşte yol durumu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 07:26 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:54
Son dakika: İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü | İşte yol durumu

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Megakent güne sis tabakasıyla uyandı.

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

Takvim.com.tr objektifinden sisTakvim.com.tr objektifinden sis

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde de etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.

Takvim.com.tr objektifinden sisTakvim.com.tr objektifinden sis

Peki, yollarda son durum ne?

İşte İstanbul trafiğinin yoğunluk oranı;


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