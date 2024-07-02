İzmir Torbalı’da acı olay! Yakınlarını kaybeden acılı aileler yaşadıklarını anlattı

İzmir Torbalı'da şırdan satışı yapılan iş yerinde önceki gün sanayi tipi tüpü patladı. Faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Çevresinde bulunan 11 ev patlamadan hasar aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Patlamanın yaşandığı restaurant önünde geniş güvenlik şeridi çekildi. Soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ve iş yerinin biten tüpünü değiştiren M.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Patlama sırasında olay yerinde bulunan acılı aileler yaşadıklarını bir bir anlattı.



ALIŞVERİŞE GİTMİŞLER

Deniz Sarsılmaz, patlamada eşi Birgül Sarsılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi ve ekledi: Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gittiler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik.



HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ

Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyledi: Ruken markete gitmişti. Patlamayı duyunca olay yerine koştum. Eşimin cansız bedeniyle karşılaşınca şoka uğradım.



AYAKKABI BAKIYORMUŞ...

Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni Salih Ergin ise şunları söyledi: Kuzenim Havin, Menderes'te yaşıyordu. Lise öğrencisiydi, okumayı çok seviyor. Kız isteme merasimi için alışveriş yapmak için Torbalı'ya geldi. Tesadüfen oradan geçerken patlama oldu . Acımızın tarifi yok, çok büyük, üzgünüz.

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