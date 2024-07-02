Alçak provokasyon

Kayseri'de 7 yaşındaki kızın Suriyeli bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Provokatörler Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştı. Askerler de havaya ateş açtı.

Azez'deki sebze halinde de Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı yapıldı. Tırmanan gerginlik esnasında askerlerimiz göstericileri karargahtan uzaklaştırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı, "Zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" açıklamasını yaptı.