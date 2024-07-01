Yemeğe kıyamazsınız saklarsınız: 50 gramı 12.000 TL, kilosu 240.000 TL’den satılıyor!

Beluga havyarı, uluslararası mutfaklarda en yüksek derecede bir lüks ürün olarak kabul edilir. Genellikle çıplak olarak, belki biraz limon ve ince dilimlenmiş ekmekle servis edilir, böylece onun zengin ve karmaşık lezzetleri tam olarak tadılabilir. Özel günler, yüksek sınıf restoranlar ve elit toplantılarda tercih edilen bir lezzettir.

Havyarın Üretimi ve Çeşitleri Havyar üretimi, balığın canlı yakalanması ile başlar; balık ölmeden yumurtaları dikkatlice alınır. Alınan havyar sonrasında, balık genellikle denize geri bırakılır ki bu, sürdürülebilir bir yöntem olarak kabul edilir. En bilinen havyar çeşitleri arasında Beluga, Ossetra ve Sevruga bulunur. Bu türlerin her biri, renk, tat ve doku bakımından farklılık gösterir.

Beluga havyarı, genellikle en pahalı havyar türü olarak kabul edilir. Bu havyar, Mersin balığından elde edilir ve büyük, tane tane yapısıyla bilinir. Siyah renkli bu havyarın tadı, tereyağını andıran zengin bir lezzete sahiptir.

Sağlık Açısından Havyarın Faydaları ve Kullanım Alanları Havyar, yüksek oranda protein ve omega-3 yağ asitleri içerdiğinden insan sağlığına birçok fayda sağlar. Enerji vermesinin yanı sıra, cilt sağlığını destekleyici özellikleriyle de dikkat çeker. Kozmetik sektöründe, cilt yenileme ve nemlendirme özellikleri nedeniyle krem ve serum gibi ürünlerde kullanılır. Ayrıca, anti-aging özellikleri sayesinde kırışıklık karşıtı ürünlerde de tercih edilen bir bileşendir.

Küresel Pazarda Havyar Havyar, özellikle lüks restoranlarda ve özel etkinliklerde tercih edilen bir delicatessendir. Ancak yüksek fiyatı nedeniyle genellikle yüksek gelirli tüketiciler tarafından tercih edilir.