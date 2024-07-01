Mahir öğretmenin cinayetinde kan donduran "çete" detayı

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından yaraladı. Çoğaç kurtarılamadı. Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki tetikçi D.G. olduğu anlaşıldı. Tetikçi ile birlikte gözaltına alınan zanlılar tutuklandı. Cinayetin kan davası yüzünden işlendiği anlaşıldı.

İNTİKAM İÇİN TETİKÇİ TUTTU!

Buna göre Baygaralar isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Baygara'nın 2020'de Adana'da bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Baygara'yı Mahir Çoğaç'ın kardeşi hayalet kod adlı Yusuf Çoğaç'ın öldürdüğü anlaşıldı. Çete tarafından uzun süredir aranan Yusuf Çoğaç'ın bulunamaması sonucu intikam amacıyla tetikçi tutarak ağabeyinin vurulması emrinin verildiği ortaya çıktı.