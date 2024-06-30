Özel plajlar pahalı olunca vatandaşın tercihi halk plajları oldu! Ancak o plajlarda inekler de halkın arasına karıştı!

Türkiye'de turistik bölgelerde özel plajlara giriş ücreti 3000 liraya kadar çıktı. İstanbul da da ücretler 800 liraya ulaştı. Kilyos'ta paralı plajlarda şezlonglar boş kaldı. Halk plajındaki yoğunluk göze çarptı. Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı.

Ancak o plajlarda inekler de halkın arasına karıştı. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirten vatandaşlar yetkililere "Halk plajı diye pis olması mı gerekiyor. Belediye buraları temizlesin. Vatandaş kıyılardan parasız faydalansın" çağrısı yaptı.

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